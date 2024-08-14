В Москве ударившему полицейского гражданину США дали 15 суток

Мещанский районный суд Москвы арестовал гражданина США Джозефа Татера, который ударил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

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В Следственном комитете заявили, что американец отказался предъявить удостоверение личности, а затем ударил сотрудницу МВД.

«Татер признан виновным в мелком хулиганстве. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», - говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае возбудили дело после драки в Кореновске и нападения на полицейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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