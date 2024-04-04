В Москве арестовали топ-менеджера «Лукойла» Алексея Степанова

Басманный суд Москвы отправил под арест руководителя одного из структурных подразделений российской нефтяной компании «Лукойл» Алексея Степанова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Владельца группы «Гранель» заподозрили в даче крупной взятки

Топ-менеджер пробудет в следственном изоляторе до 1 июня 2024 года. Его обвиняют в даче крупной взятки.

Также против Степанова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

В конце марта Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по обвинению во взятке в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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