В Москве арестовали топ-менеджера «Лукойла» Алексея Степанова

Топ-менеджер пробудет в следственном изоляторе до 1 июня 2024 года. Его обвиняют в даче крупной взятки.

Также против Степанова возбудили уголовное дело по части 3 статьи 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну).

В конце марта Басманный суд арестовал директора по капитальным вложениям госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова по обвинению во взятке в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

