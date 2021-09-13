В Москве арестовали подозреваемого в мошенничестве поставщика часов для Минобороны
Тверской районный суд арестовал бизнесмена, полковника в отставке Эдуарда Когтенкова, подозреваемого в хищениях при поставках часов для министерства обороны РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В отношении 72-летнего полковника в отставке и двух его сообщников возбуждено дело статье «Особо крупное мошенничество».
Когтенков возглавлял «Фабрику специальных часов "Восток-Дизайн"», поставлявшую Минобороны наручные часы для комплектов боевой экипировки «Ратник».
«По некоторым данным, именно при реализации данных контрактов господин Когтенков вместе с двумя подельниками, которые также взяты под стражу, совершил мошенническое хищение бюджетных средств в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что в сети неоднократно появлялись отзывы о низком качестве продукции, и предметом уголовного дела могли стать именно поставки некачественных часов.
По решению суда бизнесмен проведет в СИЗО два месяца, однако защита Когтенкова намерена обжаловать вердикт, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Минобрнауки: Планов переводить российские вузы на удаленку нет
- В России выявили 18 178 случаев коронавируса за сутки
- В Москве арестовали подозреваемого в мошенничестве поставщика часов для Минобороны
- Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций
- Российский консул посетила задержанного в Чехии россиянина Франчетти
- СМИ: В Турции 30 человек пострадали в ДТП с автобусом с российскими и украинскими туристами
- Ни одной маршрутки: глава Забайкалья не дождался транспорта после жалобы школьницы
- Народный артист Станислав Любшин госпитализирован после спектакля
- Цена газа в Европе превысила $720 за тысячу кубометров
- Менее суток осталось до окончания регистрации на онлайн-голосование
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru