В Москве арестовали подозреваемого в мошенничестве поставщика часов для Минобороны

Тверской районный суд арестовал бизнесмена, полковника в отставке Эдуарда Когтенкова, подозреваемого в хищениях при поставках часов для министерства обороны РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В отношении 72-летнего полковника в отставке и двух его сообщников возбуждено дело статье «Особо крупное мошенничество».

Когтенков возглавлял «Фабрику специальных часов "Восток-Дизайн"», поставлявшую Минобороны наручные часы для комплектов боевой экипировки «Ратник».

«По некоторым данным, именно при реализации данных контрактов господин Когтенков вместе с двумя подельниками, которые также взяты под стражу, совершил мошенническое хищение бюджетных средств в особо крупном размере», — сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что в сети неоднократно появлялись отзывы о низком качестве продукции, и предметом уголовного дела могли стать именно поставки некачественных часов.

По решению суда бизнесмен проведет в СИЗО два месяца, однако защита Когтенкова намерена обжаловать вердикт, отмечает Ura.ru.

