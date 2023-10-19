Газовое оборудование такси взорвалось на юге Москвы

Газовое оборудование в машине такси взорвалось на юге российской столицы. ЧП случилось в районе Коломенского проезда.

Как выяснили «Известия», в момент взрыва автомобиль с шашечками стоял недалеко от автозаправочной станции. Возгорания, к счастью, не произошло.

Водителя должна проверить бригада скорой медицинской помощи. Информации о пострадавших не поступало. На место прибыли экстренные городские службы. Причины ЧП устанавливаются.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее главу ГИБДД попросили запретить парковку и длительную стоянку такси в жилой зоне, ограничив всё 30 минутами.

