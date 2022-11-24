В Москве арестовали трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал трех граждан Украины, подозреваемых в подготовке теракта и незаконном хранении оружия и взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 23 ноября 2022 года в отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 года», — отметили в суде.
Трое арестованных — граждане Украины, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Приготовление к совершению теракта организованной группой лиц», «Незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой», «Незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой».
Другие подробности дела не приводятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru