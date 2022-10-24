Двух задержанных за подготовку теракта в Пятигорске арестовали на два месяца
Пятигорский городской суд арестовал двоих задержанных за подготовку теракта в отделе полиции города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.
«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — указал собеседник агентства.
Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), готовивших взрыв в отделе полиции Пятигорска. Отмечалось, что задержанные — граждане республик Центральной Азии, планировавшие теракт по указанию зарубежных эмиссаров.
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