Двух задержанных за подготовку теракта в Пятигорске арестовали на два месяца

Пятигорский городской суд арестовал двоих задержанных за подготовку теракта в отделе полиции города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ставропольского краевого суда.

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Пятигорске

«В отношении двух лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря», — указал собеседник агентства.

Ранее ФСБ сообщила о задержании сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), готовивших взрыв в отделе полиции Пятигорска. Отмечалось, что задержанные — граждане республик Центральной Азии, планировавшие теракт по указанию зарубежных эмиссаров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АрестСудТерактСтавропольский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры