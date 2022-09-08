В Москве 10-11 сентября пройдет фестиваль «Город неравнодушных»

Фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный 875-летию Москвы, пройдет в столичном Парке Горького 10-11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы – организатора Фестиваля.

Фестиваль будет иметь 4 тематические зоны, посвященные молодежным проектам. Мероприятие в субботу начнется с зарядки от чемпиона мира по боксу Григория Дрозда, в воскресенье утреннюю зарядку проведет двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

В программе также «мыльная дискотека», массовая танцевальная игра Just dance, свыше 40 мастер-классов, благотворительный маркет, лекции, концерт и другие мероприятия.





