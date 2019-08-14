В Московском зоопарке расскажут, как помочь бездомным животным
Масштабную акцию «Рука и лапа», посвящённую проблеме бездомных животных, проведут 17 августа в Московском зоопарке.
Как отмечается на сайте зоосада, мероприятие будет предназначено для посещения всей семьёй. В его ходе пройдут лекции, развлекательные представления и творческие мастер-классы для самых юных гостей зоопарка.
По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, экологическое просвещение — одна из главных тем работы зоосада.
«Мы стремимся привить людям бережное и уважительное отношение к природе и к каждому животному — будь то дикий азиатский лев, занесённый в Международную Красную книгу, или обыкновенный кот, оказавшийся на улице. Все они без исключения заслуживают нашей заботы и любви. Если вы хотите стать осознаннее в отношении братьев наших меньших, узнать, как помочь бездомным животным, приглашаем вас присоединиться к акции «Рука и лапа», — рассказала Акулова.
Добавим, что принять участие в акции может любой желающий, вход бесплатный. Для посещения некоторых мероприятий необходима регистрация через почту — openlabzoo@gmail.com. Все лекции и мастер-классы будут проходить в зоосаду с 12 часов дня до самого вечера. А с подробной программой акции можно ознакомиться на сайте Московского зоопарка.
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