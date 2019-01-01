В Московском зоопарке появятся мамонтовые ослы

В московском зоопарке появятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Их купили в Индонезии для разведения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Животных должны привезти в российскую столицу до 28 июля.

Конкурс на ослов проводился в форме закупки у единственного поставщика. Причём, название компании, с которой заключен договор, не разглашается, отмечет АГН «Москва».

Мамонтовый осёл пуату - один из самых редких и малоизвестных пород этого вида животных. Главное его отличие от сородичей - длинная коричневая шерсть, свисающая до самой земли.

Некоторые из чистокровных особей ранее достигали 170 сантиметров в холке – почти как обычная тягловая лошадь. Сейчас ослы уменьшились: в среднем самцы достигают в холке 140-150 сантиметров, а самки не выше 145 сантиметров.

