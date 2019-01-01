В Московском зоопарке появятся мамонтовые ослы
В московском зоопарке появятся два гигантских мамонтовых осла пуату. Их купили в Индонезии для разведения. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Животных должны привезти в российскую столицу до 28 июля.
Конкурс на ослов проводился в форме закупки у единственного поставщика. Причём, название компании, с которой заключен договор, не разглашается, отмечет АГН «Москва».
Мамонтовый осёл пуату - один из самых редких и малоизвестных пород этого вида животных. Главное его отличие от сородичей - длинная коричневая шерсть, свисающая до самой земли.
Некоторые из чистокровных особей ранее достигали 170 сантиметров в холке – почти как обычная тягловая лошадь. Сейчас ослы уменьшились: в среднем самцы достигают в холке 140-150 сантиметров, а самки не выше 145 сантиметров.
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