В Московском зоопарке появился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны

Детеныш появился в семье краснокнижных боливийских ночных обезьян в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.

«Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне "Дом приматов"», - отметила Акулова.

Гендиректор зоопарка подчеркнула, что у этого вида обезьян в первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, затем к уходу присоединяется отец. Также в воспитании малышей участвуют старшие братья и сестры. Родители детеныша в зоопарке - самка Анна и самец Буслай - тщательно оберегают новорожденного, который еще не начал отходить от мамы и папы.

Вес и пол малыша пока не установлены. Гости зоопарка уже могут наблюдать за семьей в экспозиции «Ночной мир» павильона «Дом приматов».

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ФОТО: РИА Новости
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