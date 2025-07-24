В Московском зоопарке появился детеныш редкой боливийской ночной обезьяны
Детеныш появился в семье краснокнижных боливийских ночных обезьян в Московском зоопарке. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Акулова в беседе с РИА Новости.
«Вид боливийских мирикини признан исчезающим и занесен в Международную Красную книгу. Это важное событие стало результатом успешной адаптации пары, которая живет в павильоне "Дом приматов"», - отметила Акулова.
Гендиректор зоопарка подчеркнула, что у этого вида обезьян в первые дни жизни детеныш неразлучен с матерью, затем к уходу присоединяется отец. Также в воспитании малышей участвуют старшие братья и сестры. Родители детеныша в зоопарке - самка Анна и самец Буслай - тщательно оберегают новорожденного, который еще не начал отходить от мамы и папы.
Вес и пол малыша пока не установлены. Гости зоопарка уже могут наблюдать за семьей в экспозиции «Ночной мир» павильона «Дом приматов».
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