В Московском регионе ожидается пасмурная погода с дождями и грозами
7 августа 202106:20
Москву и Подмосковье ожидает облачная погода с прояснениями, дождями и грозами, сообщает Гидрометцентр России.
Отмечается, что днем в субботу в столице будет от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на 8 августа температура воздуха составит 17-19 градусов.
При этом в Подмосковье термометры покажут +26...+ 31 градус, а ночью температура воздуха опустится до 14 градусов.
Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление в столице составит 744 мм ртутного столба.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru