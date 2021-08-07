В Московском регионе ожидается пасмурная погода с дождями и грозами

Москву и Подмосковье ожидает облачная погода с прояснениями, дождями и грозами, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что днем в субботу в столице будет от 27 до 29 градусов тепла, в ночь на 8 августа температура воздуха составит 17-19 градусов.

При этом в Подмосковье термометры покажут +26...+ 31 градус, а ночью температура воздуха опустится до 14 градусов.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление в столице составит 744 мм ртутного столба.

