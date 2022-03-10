В московском парке «50-летия Октября» появятся объекты для отдыха и развлечения

Торговые павильоны в парке «50-летия Октября» на западе Москвы выставлены на городские торги. Как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, общая площадь объектов составляет 280 квадратных метров.

Два павильона, предназначенных для проката спортивного инвентаря, имеют площадь 80 квадратных метров каждый. При этом инвентарь можно разместить как внутри здания, так и выставить велосипеды, вело- и электромобили у павильона. Здания предназначены для круглогодичного использования, так как они подключены к электропитанию и обогреваются. Начальный размер платы за право ведения торговой деятельности составляет 59 тысяч рублей в месяц.

Ещё один павильон расположен у входа в парк по адресу проспект Вернадского, дом 14а. Он предназначен под создание кафе. Общая площадь этого объекта составляет 120 квадратных метров. При этом 92 «квадрата» занимает основное сооружение, а на остальной площади в теплое время года можно разместить летнюю веранду с выносными столиками. Внутри помещения, помимо торгового зала, обустроены рабочие и кладовые зоны, а также санузлы. По проекту, в павильоне одновременно может находиться около 40 гостей. Начальная стоимость ежемесячной платы – 110 тысяч рублей.

Как уточнил Иван Щербаков, право на осуществление торговой деятельности в парках Москвы позволяет предпринимателям использовать готовые бизнес-решения и работать на городских площадках с высокой посещаемостью.

«По итогам прошлого года город реализовал на торгах 386 лотов под пункты проката, кафе, торговые киоски, автоматы и передвижные палатки на сумму 22,2 миллиона рублей», – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике.

Заявку на участие в торгах по объектам в парке «50-летия Октября» можно до 18 марта. В них могут принять участие коммерческие организации, представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, в том числе региональные. Аукцион пройдет 23 марта, после чего с победителями заключат договоры на пять лет, уточнил Щербаков.

Все подробности об этих и других, реализуемых столицей объектах недвижимости, можно узнать на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Там же опубликованы правила проведения аукционов и все необходимые вспомогательные материалы.

