В московском парке «50-летия Октября» появятся новые павильоны

В парке «50-летия Октября» три торговых павильона выставлены на городские торги.

Как сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, два павильона предназначены для проката спортивного инвентаря. Начальный размер платы за право ведения торговой деятельности в них составляет 59 тысяч рублей в месяц.

Ещё один павильон предназначен под создание кафе, он расположен у входа в парк со стороны проспекта Вернадского. Начальная стоимость ежемесячной платы здесь – 110 тысяч рублей.

Уточняется, что заявку на участие в торгах можно подать до 18 марта. Все подробности на инвестиционном портале Москвы.