Центробанк запустит пилот цифрового рубля 15 августа

По ее словам, регулятор «долго готовился» к началу пилота на реальных операциях.

«Пилот начнется 15 августа, то есть буквально через несколько дней», — цитирует Скоробогатову «Интерфакс».

На начальном этапе ЦБ будет тестировать открытие кошельков в цифровой валюте, переводы между клиентами, оплату товаров и услуг. В пилоте будут участвовать 13 банков. При этом число клиентов и торгово-сервисных предприятий на первом этапе будет ограничено.

«Мы хотим протестировать ... цепочку взаимодействия между банками и ЦБ и обратно, мы хотим протестировать и понять, насколько физические и юридические лица удобно себя чувствуют при платежах», — указала первый зампред, добавив, что после регулятор сможет расширить список участников.

Ранее Центробанк установил тарифы на операции с цифровым рублем, пишет RT. Тариф для бизнеса составит 0,3% от суммы платежа (но не более 1,5 тысячи рублей), для предоставляющих жилищно-коммунальные услуги компаний — 0,2% и не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юрлицами составит 15 рублей.

