В «московском деле» появился новый фигурант

28 ноября 201916:40

Задержан ещё один фигурант «московского дела», пишет RT. 30-летнего Сергея Суровцева подозревают в применении насилия к представителю власти. Следственный комитет РФ подтвердил задержание мужчины.

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По версии следствия, 27 июля на акции Суровцев нанёс сотруднику Росгвардии удар металлической секцией ограждения, а после пытался «блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», отмечает «Свободная пресса».

Напомним, по итогам протестов лета 2019 года, начавшихся в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, было задержано в рамках «московского дела» 15 человек. Из них семь уже получили обвинительные приговоры, дела шестерых были прекращены.

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
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