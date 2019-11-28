В «московском деле» появился новый фигурант
Задержан ещё один фигурант «московского дела», пишет RT. 30-летнего Сергея Суровцева подозревают в применении насилия к представителю власти. Следственный комитет РФ подтвердил задержание мужчины.
По версии следствия, 27 июля на акции Суровцев нанёс сотруднику Росгвардии удар металлической секцией ограждения, а после пытался «блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», отмечает «Свободная пресса».
Напомним, по итогам протестов лета 2019 года, начавшихся в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, было задержано в рамках «московского дела» 15 человек. Из них семь уже получили обвинительные приговоры, дела шестерых были прекращены.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Собянин объяснил, почему москвичам не светит выходной 31 декабря
- Пилот Путина оказался профессиональнее летчика Шойгу
- РАН: Британский престол принцу Чарльзу не светит
- В «Единой России» назвали избыточным закон о выходном 31 декабря
- Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге