В «московском деле» появился новый фигурант

По версии следствия, 27 июля на акции Суровцев нанёс сотруднику Росгвардии удар металлической секцией ограждения, а после пытался «блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», отмечает «Свободная пресса».

Напомним, по итогам протестов лета 2019 года, начавшихся в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, было задержано в рамках «московского дела» 15 человек. Из них семь уже получили обвинительные приговоры, дела шестерых были прекращены.

