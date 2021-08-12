В Московской области упростили медосмотр перед школой

Теперь пройти предшкольный медосмотр в Подмосковье и получить соответствующую справку будет можно всего за один день, рассказал заведующий детской поликлиникой №1 Химкинской областной больницы Павел Квилинский.

Он рассказал о новом проекте «Справка в один шаг». Согласно нему в клиниках области созданы специальные кабинеты, в которых будут принимать детей, которые возвращаются со школьных каникул. Квилинский рассказал, что такие кабинеты будут работать по будням с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00.

«Благодаря этой системе дети, пришедшие за справкой, не будут пересекаться с больными детьми», - заявил Квилинский «Радио 1». По его словам, такие кабинеты обычно находятся отдельно, и это сильно экономит время.

Он отметил, что уже со следующей недели в такие кабинеты ожидается наплыв посетителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:ПоликлиникиШкола
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры