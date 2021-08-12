В Московской области на ближайших выходных состоятся выставки и фестивали
В усадьбе Мураново 14 и 15 августа пройдет фестиваль «День варенья». В Подмосковье приедут лучшие повара, которые поделятся рецептами изготовления этого блюда, а также угостят ими всех желающих. Из необычных десертов посетителей обещают побаловать джемом из земляники с розовой водой. Билет на фестиваль стоит от 150 до 200 рублей.
В Истре на выходных будет открыта выставка художника Константина Горбатова. Познакомиться с работами импрессиониста можно будет в музее «Новый Иерусалим». Билет обойдётся в 300 рублей, льготники заплатят вдвое меньше, сообщает Радио 1.
А в музее-заповеднике Горки Ленинские 21 и 22 августа пройдет фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году площадку под открытым небом посетят десятки известных джазовых музыкантов. В их числе: Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Альфредо Родригес, Рузвельт Колье, Олег Аккуратов, Фантине и многие другие.
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