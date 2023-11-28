В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов

Не менее 24 авиарейсов задержаны и еще шесть отменены в трех столичных аэропортах: «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Расписания».

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На данный момент во «Внуково» задержаны шесть рейсов, в «Домодедово» - 13 и четыре отменены, «Шереметьево» поставлены на «стоп» пять рейсов и два отменены.

В Москве во вторник прогнозируется кратковременный снег, температура - до минус пяти градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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