В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов

На данный момент во «Внуково» задержаны шесть рейсов, в «Домодедово» - 13 и четыре отменены, «Шереметьево» поставлены на «стоп» пять рейсов и два отменены.

В Москве во вторник прогнозируется кратковременный снег, температура - до минус пяти градусов, на дорогах и тротуарах гололедица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

