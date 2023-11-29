В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов

Беспилотник сбили под Москвой СМИ: Конфликт между Зеленским и Залужным перешел в «открытое противостояние» Больше половины российской молодежи сомневаются, что на крупную покупку можно накопить Главная рождественская елка Вашингтона упала из-за сильного ветра Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане обвинила сериал «Слово пацана» во всплеске детской преступности