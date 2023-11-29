В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов
29 ноября 202309:29
В московских аэропортах предположительно из-за непогоды отменили и задержали 27 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписания».
В частности, задержаны вылеты восьми самолетов в Домодедово, четыре рейса отменены. Во Внуково перенесли четыре полета, еще три отменили. В Шереметьево задержаны восемь рейсов.
Настоящая причина отмены рейсов в московских аэропортах не раскрывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru