В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов

В московских аэропортах предположительно из-за непогоды отменили и задержали 27 рейсов. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду

В частности, задержаны вылеты восьми самолетов в Домодедово, четыре рейса отменены. Во Внуково перенесли четыре полета, еще три отменили. В Шереметьево задержаны восемь рейсов.

Настоящая причина отмены рейсов в московских аэропортах не раскрывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Внуково АэропортШереметьевоАэропорт Домодедово

Горячие новости

Все новости

партнеры