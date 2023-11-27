Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду
Главная Снегурочка России рассказала россиянам, как не замерзнуть зимой, пишет Life.ru.
По ее словам, перед выходом на улицу стоит одеваться по погоде, в частности, лучше отдать предпочтение шапке, шерстяным варежкам и теплым сапогам. С собой можно прихватить термос с горячем чаем, например, с облепихой и клюквой.
Снегурочка посоветовала активно проводить время на улице: можно слепить снеговика или поиграть в снежки.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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