Главная Снегурочка России посоветовала играть в снежки в морозную погоду

По ее словам, перед выходом на улицу стоит одеваться по погоде, в частности, лучше отдать предпочтение шапке, шерстяным варежкам и теплым сапогам. С собой можно прихватить термос с горячем чаем, например, с облепихой и клюквой.

Снегурочка посоветовала активно проводить время на улице: можно слепить снеговика или поиграть в снежки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

