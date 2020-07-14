В Мосгордуме считают необходимостью модернизацию Трудового кодекса в части удаленной работы

Глава комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева считает важным преобразовать Трудовой кодекс Российской Федерации в части удаленной работы. Эту тему она затронула в беседе с АГН «Москва».

По словам столичного депутата, прозрачное и актуальное законодательство в этой сфере позволит открыть новые возможности для женщин с детьми, маломобильных граждан и пенсионеров для трудовой деятельности. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс уже внесены в Госдуму. Законопроект получил предварительное одобрение правительства с некоторыми замечаниями.

По словам Гусевой, представленная инициатива основана на отечественном и зарубежном опыте. При это учитывалось мнение профильных общественных организаций и бизнес-сообществ. Депутаты московского парламента направили свои предложения и дополнения к проекту.

Первое чтение законопроекта предварительно намечено на 21 июля.

