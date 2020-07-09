В Мосгордуме рассказали о возобновлении занятий йогой в столичных парках

Бесплатные занятия йогой на свежем воздухе возобновились в московских парках. Программа «Йога в парках» проходит уже девять лет, в этом году из-за пандемии коронавируса и карантинных мероприятий она стартовала на два месяца позже, рассказал депутат Московской городской думы Игорь Бускин.

Занятий йогой проводятся в 20 парковых зонах, подведомственных столичному Департаменту культуры. Как отметил депутат, йога популярна среди жителей мегаполисов, в том числе и Москву. Занятия йогой способствуют гармонизации отношений человека со своим телом и помогают поддерживать себя в тонусе. Кроме того, йога учит управлять дыханием и укрепляет лёгкие, что очень важно в условиях пандемии коронавируса.

Помимо йоги для посетителей столичных парков доступны и другие спортивные занятия — например, гимнастика цигун, скандинавская ходьба и ОФП без тренажёров.

