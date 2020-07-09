В Мосгордуме рассказали о возобновлении занятий йогой в столичных парках
Бесплатные занятия йогой на свежем воздухе возобновились в московских парках. Программа «Йога в парках» проходит уже девять лет, в этом году из-за пандемии коронавируса и карантинных мероприятий она стартовала на два месяца позже, рассказал депутат Московской городской думы Игорь Бускин.
Занятий йогой проводятся в 20 парковых зонах, подведомственных столичному Департаменту культуры. Как отметил депутат, йога популярна среди жителей мегаполисов, в том числе и Москву. Занятия йогой способствуют гармонизации отношений человека со своим телом и помогают поддерживать себя в тонусе. Кроме того, йога учит управлять дыханием и укрепляет лёгкие, что очень важно в условиях пандемии коронавируса.
Помимо йоги для посетителей столичных парков доступны и другие спортивные занятия — например, гимнастика цигун, скандинавская ходьба и ОФП без тренажёров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- СМИ: Путин уволит Фургала уже сегодня
- Суд прекратил производство по иску скончавшегося экс-главы Чувашии
- Губернатор Подмосковья проконтролирует ситуацию с прорывом дамбы в Рузе
- Медведев вспомнил о самых тяжёлых эпизодах премьерства
- Показатель новых случаев COVID-19 в Москве обновило трёхмесячный минимум
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru