В Мосгордуме рассказали о новой подстанции «скорой помощи» в ТиНАО

Новую подстанцию скорой помощи планируется построить на улице Радужная в городе Московский (ТиНАО), что ускорит прибытие врачей к пациентам по вызову, рассказала глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Подстанция на 4 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 20 машиномест.

Сейчас на территории ТиНАО работает 52 бригады скорой помощи, власти города в феврале закупили портативные аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ с дистанционной передачей данных.

Депутат напомнила, что сейчас на территории ТиНАО работают 52 бригады скорой помощи, которые обслуживают порядка 800 вызовов в сутки.

