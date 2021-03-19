В Мосгордуме рассказали о новой подстанции «скорой помощи» в ТиНАО
Новую подстанцию скорой помощи планируется построить на улице Радужная в городе Московский (ТиНАО), что ускорит прибытие врачей к пациентам по вызову, рассказала глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.
Подстанция на 4 тысячи квадратных метров будет рассчитана на 20 машиномест.
Сейчас на территории ТиНАО работает 52 бригады скорой помощи, власти города в феврале закупили портативные аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ с дистанционной передачей данных.
Депутат напомнила, что сейчас на территории ТиНАО работают 52 бригады скорой помощи, которые обслуживают порядка 800 вызовов в сутки.
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