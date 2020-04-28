В Мосгордуме отметили эффективность работы лечащих москвичей от коронавируса врачей





Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова дала высокую оценку эффективности действий врачей российской столицы, которые занимаются инфицированными коронавирусом.

По словам Стебенковой, сами пациенты признаются, что их просто спасли. Медики целую смену работают в сложных защитных костюмах. При этом с большой заботой и тревогой относятся к заболевшим. Как могут, вселяют уверенность в пациентов больных.

Депутат напомнила, что и сами врачи могут хворать. Она призвала понять, что мы имеем дело с жестоким невидимым врагом - коронавирусом. Стебенкова рассказала, что сама перенесла заболевание, заразившись COVID-19. Она допускает, что могла заразиться на рабочем месте в Мосгордуме.

Произошло это в конце марта, у нее поднялась температура до 37,3 градуса и сильно болели мышцы во всём теле. Вызванные на дом медики пришли в защитных костюмах, взяли тест, который в дальнейшем оказался положительным, а второй - отрицательным.

Затем у Стебенковой началась пневмония и депутат госпитализировали 10 апреля в городскую больницу №67 имени Ворохобова. Народная избранница отметила высокий уровень больничных условий и выразила благодарность врачам и всему медперсоналу.



