В Мосгордуме назвали правовым вакуумом ситуацию с гаражами в России

Легальные гаражи в России находятся вне правового поля. Этим пользуются региональные власти, активно снося гаражи перед введением в силу гаражной амнистии, не устанавливая мораторий на снос гаражей. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Гаражные войны: зачем чиновники закручивают гайки накануне амнистии?» рассказала

член комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы Елена Янчук.

«Сейчас легальные гаражи — не ракушки, не самострой — находятся в правовом вакууме. С конца 2000-х начали разрываться арендные отношения с владельцами гаражей, которые существовали еще с советского времени. И гаражи стали признаваться незаконными и сноситься. Настораживает тот факт, что, зная, что вскоре будет внесена гаражная амнистия, правительство Москвы стало ускоренно сносить гаражи. Часть гаражников не согласилась на полагающуюся компенсацию 325 или 175 тысяч. Но очевидно, что эти суммы не дотягивают даже до половины рыночной стоимости», — сказала Янчук.

В России с 2021 года вступает в силу закон о «гаражной амнистии», который позволит владельцам гаражей по упрощённой схеме зарегистрировать свои гаражи и участки под ними себе в собственность.



Однако, несмотря на уже скорое вступление в силу законопроекта, местные власти по всей стране продолжают массово сносить гаражные боксы, предупреждая об этом всего за несколько дней. Общественники и автовладельцы возмущены происходящим и пытаются отстоят своё имущество.

