В Мосгордуме назвали МЭШ основой дистанционного обучения в столичных школах

Представитель комиссии Московской городской думы по образованию Надежда Перфилова сообщил, что основой дистанционного школьного обучения в мегаполисе стала Московская электронная школа (МЭШ).

«Москва всегда поддерживала развитие информационных технологий в области образования. Но их внедрение не всегда проходило легко», - заявила она в интервью АГН Москва.

Перфилова отметила, что в Москву специально приезжали лекторы, которые проводили курсы для педагогов.

После прохождения обучения учителями постепенно шло переукомплектование классов, так как их начали переводить на так называемые доски МЭШ. Работать по новой системе было возможно, только если педагог в ней хорошо разбирался.

«После этого учителя обязаны были сдавать зачеты. Москва серьезно к этому отнеслась», - отметила член комиссии.

Особенно эффективно система МЭШ показала себя в условиях эпидемии. Одно из главных преимуществ МЭШ в том, что она в открытом доступе. К примеру, школьник, который заболел, может найти темы пропущенных уроков. Это можно сделать из дома.

В свою очередь педагог может выбрать урок коллеги, взять какие-то элементы с урока и сделать свою так называемую мозаику урока.

