В Мосгордуме намерены внести федеральную инициативу о запрете продажи детям товаров со сжиженным газом
Депутаты Московской городской думы подготовят федеральный законопроект о запрете продажи детям товаров со сжиженным углеводородом. Такое решение принято на заседании комиссии городского парламента по безопасности, спорту и молодежной политике.
Законодательная инициатива потребует внесения соответствующих изменений сразу в несколько федеральных законодательных актов с целью предотвращения распространения сниффинга среди несовершеннолетних. Это разновидность токсикомании в виде вдыхания бытового газа из зажигалок и туристических баллонов.
Ранее Мосгордума подготовила проект, которым предполагалось запретить на территории российской столицы розничную реализацию детям товаров, которые содержат сжиженные углеводородные газы, и применяются для личных и бытовых нужд, а также установить штрафы за это.
Однако необходимо, чтобы помимо городской инициативы были бы и соответствующие изменения в федеральном законодательстве, поскольку запрет продажи отдельных видов товаров не относится к полномочиям города. В городском же законе останутся статьи, касающиеся административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания, а также нормы о профилактике распространения сниффинга.
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