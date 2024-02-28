В ММКЦ «Коммунарка» откроют новый комплекс лучевой терапии
В составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) «Коммунарка» откроется новый корпус лучевой терапии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Это здание, которое оснащено самым современным оборудованием, и, с другой стороны, завершает большое строительство в Коммунарке медицинского центра. Это целый медицинской город, который будет качественно обслуживать не только Новую Москву, но и районы Старой Москвы», – добавил он.
По словам мэра, за последние годы система здравоохранения Москвы совершила революцию в диагностике онкозаболеваний. В медучреждениях столицы в настоящее время сокращены сроки проведения и увеличена точность патоморфологических исследований. Также в Москве завершили создание цифрового контура в области исследований на уровне лабораторий первого уровня.
Строительство шестиэтажного корпуса лучевой терапии завершили в январе 2024 года. Новое здание площадью 12,9 тысячи квадратных метров рассчитано на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара.
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