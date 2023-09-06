В Митино к 2025 году построят новый ЗАГС

В столичном районе Митино к 2025 году будет построен новый ЗАГС, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас проходят конкурсные процедуры по выборы генерального подрядчика», - уточнил он.

ЗАГС будет находиться по адресу улица Дубравная, владение 50/1. Его площадь превысит 2800 квадратных метров.

В здании будет размещена зона торжественной регистрации брака, залы ожидания и для фотосессий, комнаты жениха и невесты, а также костюмерная. Кроме того, там будут холл ожидания для подачи заявления о заключении брака и прочие необходимые для полноценного функционирования кабинеты.