В Митино к 2025 году построят новый ЗАГС
В столичном районе Митино к 2025 году будет построен новый ЗАГС, рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Сейчас проходят конкурсные процедуры по выборы генерального подрядчика», - уточнил он.
ЗАГС будет находиться по адресу улица Дубравная, владение 50/1. Его площадь превысит 2800 квадратных метров.
В здании будет размещена зона торжественной регистрации брака, залы ожидания и для фотосессий, комнаты жениха и невесты, а также костюмерная. Кроме того, там будут холл ожидания для подачи заявления о заключении брака и прочие необходимые для полноценного функционирования кабинеты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru