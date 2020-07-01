В Минздраве заявили о снижении в РФ осложнений после пластических операций
Главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова заявила, что в России снизилось число осложнений после пластических операций. Об этом врач заявила в интервью NEWS.ru.
По словам Мантуровой, это произошло благодаря ужесточению требований к клиникам пластической хирургии. Она отметила, что в 2018 году были проведены масштабные проверки и у клиник, не соответствующих требованиям, были отозваны медицинские лицензии.
Таким образом, пациенты, нуждающиеся в помощи пластического хирурга, стали более защищенными, подчеркнула она.
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