В Минздраве заявили о снижении в РФ осложнений после пластических операций

Главный внештатный специалист, пластический хирург Министерства здравоохранения РФ Наталья Мантурова заявила, что в России снизилось число осложнений после пластических операций. Об этом врач заявила в интервью NEWS.ru.

По словам Мантуровой, это произошло благодаря ужесточению требований к клиникам пластической хирургии. Она отметила, что в 2018 году были проведены масштабные проверки и у клиник, не соответствующих требованиям, были отозваны медицинские лицензии.

Таким образом, пациенты, нуждающиеся в помощи пластического хирурга, стали более защищенными, подчеркнула она.



