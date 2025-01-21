В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации

Подходы к стерилизации как к методу контрацепции следует пересмотреть в России. Об этом заявила глава департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, передает РИА Новости.

Эксперт призвала подумать о методах необратимой контрацепции.

«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы... потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет – 35-36 до 40, потом жалеет о сделанном выборе», — подчеркнула Шешко.

По ее словам, здравоохранение должно «предоставить все возможности».

Между тем в России утвердили программу бесплатной медицинской помощи для граждан на 2025—2027 годы, пишет RT. В нее включили ряд новых положений, которые направлены на повышение доступности и качества помощи.

