В Минздраве предложили пересмотреть подходы к стерилизации
Подходы к стерилизации как к методу контрацепции следует пересмотреть в России. Об этом заявила глава департамента медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко, передает РИА Новости.
Эксперт призвала подумать о методах необратимой контрацепции.
«Возможно, надо пересмотреть какие-то подходы... потому что очень часто семья, которая делает свой выбор в пользу стерилизации в 30 с небольшим лет – 35-36 до 40, потом жалеет о сделанном выборе», — подчеркнула Шешко.
По ее словам, здравоохранение должно «предоставить все возможности».
Между тем в России утвердили программу бесплатной медицинской помощи для граждан на 2025—2027 годы, пишет RT. В нее включили ряд новых положений, которые направлены на повышение доступности и качества помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru