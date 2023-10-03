Минфин согласился ввести акцизы на весь спирт
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что согласен с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский, сообщает ТАСС.
На парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ он отметил, что в настоящее время идёт обсуждение данной инициативы с Минздравом.
Он отметил, что принципиальных разногласий у министерств нет, однако следует не допустить резкого подорожания спиртосодержащих препаратов.
«Акцизы на спирт мы соберём, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия... корвалол, например, чтобы они не подорожали... чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», - заключил Силуанов.
Ранее в России ввели акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр, однако им не будут облагаться соки и сокосодержащие напитки, квас с содержанием этилового спирта не более 1,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru