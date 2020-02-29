В Минздраве назвали сроки испытаний российского препарата для лечения СМА

Уже во второй половине 2020 года запланировано проведение клинических испытаний российского лекарственного препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ в субботу, 29 февраля.

«Российский фармпроизводитель начал предварительное обсуждения с экспертами наилучшего дизайна клинических испытаний новейшего геннотерапевтического препарата для лечения СМА. Уже летом производителем может быть подано заявление в Минздрав о проведении клинических исследований с участием пациентов», - говорится в официальном сообщении ведомства.