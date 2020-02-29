В Минздраве назвали сроки испытаний российского препарата для лечения СМА
Уже во второй половине 2020 года запланировано проведение клинических испытаний российского лекарственного препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ в субботу, 29 февраля.
«Российский фармпроизводитель начал предварительное обсуждения с экспертами наилучшего дизайна клинических испытаний новейшего геннотерапевтического препарата для лечения СМА. Уже летом производителем может быть подано заявление в Минздрав о проведении клинических исследований с участием пациентов», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Ход клинических исследований проконтролирует специально созданный совет. В него войдут ведущие специалисты Минздрава России и профильных научных центров, уточнили в министерстве.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей с СМА счет федерального бюджета. Просьба возникла из-за многочисленных жалоб родителей детей с данным диагнозом на то, что они «не могут в регионе получить лекарственный препарат "Спинраза", который является одним из эффективных средств для лечения данного заболевания», напоминает ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Военный эксперт обругал Маска за «беспилотную альтернативу» F-35
- Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса
- После проверки российского лайнера в Пекине самолет вылетел в Москву
- Стали известны подробности гибели велосипедиста Ведерникова
- Сатановский не верит в эффективность мирного соглашения США и «Талибан»