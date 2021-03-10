Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
Социальные пенсии россиян с 1 апреля проиндексируют на 3,4%, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
Таким образом, средний размер социальных пенсий составит 10 183 рубля.
Как отмечают в Минтруде, индексация коснется 3,9 млн жителей страны, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. По данным ведомства, для индексации до конца года из бюджета будет направлено 12,8 млрд рублей.
Отмечается, что при индексации соцпенсий будут учитываться темпы роста прожиточного минимума пенсионеров, сообщает «Свободная пресса».
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство направило в администрацию президента РФ ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Британия получила представление от посольства РФ из-за антироссийской кампании в СМИ
- Путин подписал указ об изменении условий назначения выплат на детей
- Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,4%
- В ЛНР сообщили о ликвидации огневых точек ВСУ в Донбассе
- Экс-министр Сердюков отсудил у соседа 800 тысяч рублей за коммунальные услуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru