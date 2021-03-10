Социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют на 3,4%

Таким образом, средний размер социальных пенсий составит 10 183 рубля.

Как отмечают в Минтруде, индексация коснется 3,9 млн жителей страны, получающих социальные пенсии и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. По данным ведомства, для индексации до конца года из бюджета будет направлено 12,8 млрд рублей.

Отмечается, что при индексации соцпенсий будут учитываться темпы роста прожиточного минимума пенсионеров, сообщает «Свободная пресса».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство направило в администрацию президента РФ ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам.

