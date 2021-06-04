В Минтруде назвали даты майских выходных в 2022 году
Министерство труда и социальной защиты России предложило разделить майские выходные в следующем году. Проект постановления ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Так, Минтруд предлагает россиянам отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а затем — с 7 по 10 мая.
Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления предлагается перенести на 3 и 10 мая совпадающие с нерабочими днями выходные 1 и 2 января. Также Минтруд предлагает перенести выходной с субботы, 5 марта на понедельник, 7 марта.
Таким образом, ведомство намерено установить выходные дни в 2022 году с 31 декабря по 9 января; 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 30 апреля по 3 мая; 7 - 10 мая; с 11 по 13 июня; с 4 по 6 ноября.
В Минтруде подчеркивают, что документ подготовлен для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней согласно 112-й статье Трудового кодекса РФ.
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