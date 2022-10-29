В Минтрансе предупредили о возможном затруднении движения на Крымском мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту может быть затруднено 29 октября из-за технологических работ, сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Отмечается, что затруднения могут быть временными – до 17 часов вечера субботы.
Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря, сообщили в пресс-службе Минтранса ранее.
В ведомстве заявили, что в настоящее время доступен альтернативный наземный автодорожный путь от Таганрога до Джанкоя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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