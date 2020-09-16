В Минтрансе представили новый проект ПДД

Минтранс России и ГИБДД разработали проект новых правил дорожного движения, в котором отражены 5 важных изменений для водителей. Об этом сообщает РИА Новости.

В новом варианте ПДД автолюбители лишатся возможности останавливать машину на так называемом "островке безопасности", который находится посередине трассы. Однако требования к содержанию автомобиля несколько смягчатся: так, проект предусматривает снижение требований к тонировке стекол: теперь обязательный минимум пропуска света будет составлять 70 процентов, и требования к прозрачности будут касаться только лобового стекла.

Кроме того, в случае принятия проекта в машине можно будет держать аптечку и огнетушитель любого размера и производителя, вне зависимости от ГОСТ. Также в правилах теперь регулируется управление самокатами, роликами и скейтбордами (их объединили под аббревиатурой СИМ - средства индивидуальной мобильности): ими нельзя управлять в нетрезвом виде, а также разгоняться свыше 20 км/ч в потоке пешеходов.

Дети до 7 лет должны использовать СИМ в присутствии родителей, а также им нельзя выезжать за пределы велосипедных дорожек и тротуаров. С 7 до 14 лет детям можно кататься одним. Только достигшие 14 лет могут выезжать за пределы специальных зон на обочину, и только в случае отсутствия на дороге тротуара.





