В Минске заочно судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко

Заочный суд начался в Минске по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого в том числе в публичном оскорблении лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Дело рассматривается в порядке специального производства», — отмечает агентство.

Комиссаренко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: о публичном оскорблении президента, об умышленных действиях для возбуждения социальной вражды, а также о клевете в отношении главы государства в публичном выступлении и в информации, размещенной в интернете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении.

В августе белорусский Следственный комитет открыл заочное производство против комика. Комиссаренко может грозить до шести лет заключения, пишет 360.ru.

