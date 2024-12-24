В Минске заочно судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко
Заочный суд начался в Минске по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, обвиняемого в том числе в публичном оскорблении лидера Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Дело рассматривается в порядке специального производства», — отмечает агентство.
Комиссаренко обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: о публичном оскорблении президента, об умышленных действиях для возбуждения социальной вражды, а также о клевете в отношении главы государства в публичном выступлении и в информации, размещенной в интернете, соединенной с обвинением в тяжком преступлении.
В августе белорусский Следственный комитет открыл заочное производство против комика. Комиссаренко может грозить до шести лет заключения, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru