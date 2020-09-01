В Минске снова задерживают журналистов из России и других стран

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии вновь проводят задержания журналистов, которые освещают акции протеста в Минске. Так, портал TUT.BY сообщил о задержании двоих своих репортеров. Милиция обосновывает это необходимостью проверки аккредитации.

Кроме того, есть информация о задержании сотрудников агентств БелаПАН, российского «РИА Новости» (корреспондент Кирилл Рубцов), журналистов издания «Комсомольская правда — Беларусь» и еще нескольких репортёров и фрилансеров, отмечает Ura.ru.

Сегодня в Минске в первый день нового учебного года сотни студентов провели марш в знак несогласия с официальными результатами президентских выборов 9 августа.

Несмотря на то, что в марше приняли участие около двух тысяч человек, колонна растянулась более чем на 15 километров. ОМОН провел задержание нескольких десятков учащихся вузов.

