В Минске снова задерживают журналистов из России и других стран
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии вновь проводят задержания журналистов, которые освещают акции протеста в Минске. Так, портал TUT.BY сообщил о задержании двоих своих репортеров. Милиция обосновывает это необходимостью проверки аккредитации.
Кроме того, есть информация о задержании сотрудников агентств БелаПАН, российского «РИА Новости» (корреспондент Кирилл Рубцов), журналистов издания «Комсомольская правда — Беларусь» и еще нескольких репортёров и фрилансеров, отмечает Ura.ru.
Сегодня в Минске в первый день нового учебного года сотни студентов провели марш в знак несогласия с официальными результатами президентских выборов 9 августа.
Несмотря на то, что в марше приняли участие около двух тысяч человек, колонна растянулась более чем на 15 километров. ОМОН провел задержание нескольких десятков учащихся вузов.
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