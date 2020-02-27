Ребенок из детдома попросил Путина о помощи

Воспитанник московского детского дома во время посещения нового парка развлечений «Остров Мечты» попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.

Во время посещения парка российский лидер пообщался c детьми, сообщает РИА Новости. Среди них оказался мальчик со сломанной рукой. Путин спросил у него, что произошло, после этого ребенок рассказал, что он живет в детском доме, но у него есть бабашка, к которой он хотел бы попасть. Мальчик спросил президента, что для этого ему нужно сделать.

Помощник Путина записал данные ребёнка, передает RT.

В четверг Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин побывали на открытии тематического парка «Остров мечты» в Нагатинской пойме, сообщает «Свободная пресса». Первыми посетителями парка стали воспитанники детских домов и многодетные семьи. Для всех посетителей «Остров мечты» откроется 29 февраля.





