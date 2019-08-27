В Минприроды предложили включать блогеров в оперативные штабы при ЧС

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил включать активных блогеров в региональные оперативные штабы при реагировании на чрезвычайные ситуации. Как пишет РИА Новости, по словам Кобылкина, это необходимо делать для минимизации распространения непроверенной информации с мест происшествий. Об этом министр заявил во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске, отвечая на вопрос о радиационном фоне в Ачинском районе после взрыва боеприпасов.

Как отмечает Утро.ру, ЧП в Ачинском районе произошло 5 августа. Там на складе боеприпасов произошёл пожар, за которым последовали взрывы. Пожарные боролись с пламенем около суток. Новая серия взрывов началась там 9 числа.

Ранее НСН писала, что склад боеприпасов, на котором в начале августа произошла серия взрывов, будет расформирован к июлю 2020 года. Территория склада будет полностью зачищена, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа.

По информации агентства, все уцелевшие и годные к использованию боеприпасы отправят на другие склады. Все остальные утилизируют и обезопасят территорию.

