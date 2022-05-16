В Минприроды предложили ослабить нормы сбросов в Байкал
Министерство природных ресурсов подготовило поправки к приказу, который утверждает нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему Байкала, ведомство предлагает ослабить требования по нормам сбросов в озеро. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Так, Минприроды считает необходимым снизить нормативы по содержанию взвешенных веществ в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, адсорбируемых галогенорганических соединений — в 200 раз, анионных поверхностно-активных веществ — в 2 раза.
Ведомство опубликовало поправки для общественного обсуждения. Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения в нормативы направлены на реализацию задач по «обеспечению выполнения работ по понижению уровня надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях полигонов "Солзанский" и "Бабхинский"».
Комментируя инициативу, в Минприроды отметили, что действующие нормы для сточных вод серьезно завышены. Как пояснили в ведомстве, в ряде случаев невозможно точно измерить концентрацию веществ, а в других — добиться необходимого качества очистки.
«Для промышленных стоков — а именно в эту часть приказа вносятся изменения — были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке. Новый приказ все так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод. Качество очистки должно дойти до уровня чистоты воды в реках, в которые сбрасываются стоки», — заявили в министерстве.
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