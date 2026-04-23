В Минприроды Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза прошли обыски
Обыски прошли в министерстве природных ресурсов и экологии Дагестана и управлении Дагмелиоводхоза по уголовному делу о превышении должностных полномочий и халатности. Об этом сообщает Следственный комитет.
Следственные действия связаны со строительством многоквартирных жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки. По данным правоохранителей, в 2009-2026 годах чиновники администрации Махачкалы и других уполномоченных органов оформили права собственности на земельные участки, где запрещено возведение капитальных объектов строительства.
«Указанными должностными лицами выдавались разрешения на строительство... домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на принятые судебные решения о признании объектов самовольными постройками и подлежащими сносу, строительство не прекращено, меры к демонтажу не приняты», - указали в СК.
Кроме того, на указанных участках проводили засыпку русла реки, это препятствовало мероприятиям по очистке и обеспечению свободного течения водоема и способствовало возникновению угрозы подтопления на прилегающих территориях.
Ранее обыски прошли в администрации Тобольского округа Тюменской области в связи с делом о крупной взятке в отношении первого заместителя главы муниципалитета Алексея Носова, пишет Ura.ru.
