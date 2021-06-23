В Минобрнауки рассказали о проведении приемной кампании в вузах

Министерство науки и высшего образования России не будет корректировать сроки приемной кампании в вузах. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1".

"Сроки приемной кампании сдвигаться не будут", - подчеркнул министр в интервью программе "Вести". Фальков пояснил, что 1 августа будут завершено проведение дополнительных вступительных испытаний в тех вузах, которые имеют право на дополнительный отбор студентов.

Глава Минобрнауки напомнил, что 17 августа все абитуриенты, прошедшие на бюджетные места, будут зачислены. В конце августа поступившие сдадут все необходимые документы, поэтому корректировка сроков нецелесообразна.

Прием документов в высшие учебные заведения открылся 20 июня и будет действовать до конца июля. Подать документы можно как лично, так и онлайн.

