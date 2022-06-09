В Минобрнауки предложили наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость

Как отмечается в документе, в договоре для целевиков, когда за обучение студента платит потенциальный работодатель, могут прописать требования к успеваемости: дисциплине, модулях, практиках, входящих в процесс обучения. Министерство предлагает разрешить работодателям принимать решение об успеваемости студента по итогам как минимум двух аттестаций. В случае неуспеваемости заказчик может расторгнуть договор либо уменьшить уровень финансовой поддержки студента.

В то же время проект предусматривает, что работодатель-заказчик должен будет сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплатить дополнительные занятия. При расторжении договора студента обяжут возместить стоимость обучения.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

