В Минобрнауки предложили наказывать студентов-целевиков за неуспеваемость

Минобрнауки предложило ввести ответственность за неуспеваемость для студентов, которые обучаются по целевой программе. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Как отмечается в документе, в договоре для целевиков, когда за обучение студента платит потенциальный работодатель, могут прописать требования к успеваемости: дисциплине, модулях, практиках, входящих в процесс обучения. Министерство предлагает разрешить работодателям принимать решение об успеваемости студента по итогам как минимум двух аттестаций. В случае неуспеваемости заказчик может расторгнуть договор либо уменьшить уровень финансовой поддержки студента.

В то же время проект предусматривает, что работодатель-заказчик должен будет сначала помочь студенту повысить успеваемость, в том числе оплатить дополнительные занятия. При расторжении договора студента обяжут возместить стоимость обучения.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеСтудентыМинобрнауки
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