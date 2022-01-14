В Минобрнауки пока не обсуждают введение ковид-сертификатов для очной учебы
Возможность посещения вузов по сертификатам о вакцинации сегодня не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева.
Афанасьев напомнил, что вузы не наделены полномочиями принимать самостоятельные решения. Высшие учебные учреждения должны следовать указаниям, которые принимаются на уровне региона.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил провести эксперимент по посещению вузов по сертификатам о вакцинации.
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