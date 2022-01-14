В Минобрнауки пока не обсуждают введение ковид-сертификатов для очной учебы

Возможность посещения вузов по сертификатам о вакцинации сегодня не рассматривается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева.

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Афанасьев напомнил, что вузы не наделены полномочиями принимать самостоятельные решения. Высшие учебные учреждения должны следовать указаниям, которые принимаются на уровне региона.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил провести эксперимент по посещению вузов по сертификатам о вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:вузыКоронавирус
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