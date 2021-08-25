В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов

Ректоры двух крупных российских университетов в ближайшее время уйдут в отставку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ после жалоб студентов

По его словам, им предложено работать на других должностях. Названия вузов он не раскрыл, отметив, что о них будет объявлено «в самое ближайшее время».

«…К тому же во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению… Поэтому будут новые кадровые изменения — в самое ближайшее время мы вновь анонсируем новое назначение в двух известных университетах», — сказал Фальков.

Напомним, в августе Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок.

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