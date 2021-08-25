В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов
Ректоры двух крупных российских университетов в ближайшее время уйдут в отставку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
По его словам, им предложено работать на других должностях. Названия вузов он не раскрыл, отметив, что о них будет объявлено «в самое ближайшее время».
«…К тому же во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению… Поэтому будут новые кадровые изменения — в самое ближайшее время мы вновь анонсируем новое назначение в двух известных университетах», — сказал Фальков.
Напомним, в августе Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок.
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