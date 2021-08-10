Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ после жалоб студентов
Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на приказ по РГСУ, копия которого есть в распоряжении редакции.
Приказ действует с 30 июля по 6 сентября. Основанием для отстранения Починок с должности ректора стали сведения о доходах в соответствии с частью 7 статьи 8 ФЗ "О противодействии коррупции»". Кроме того, Минобрнауки издал приказ "о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки".
Приказ подписал врио ректора Андрей Хамров. Он также сообщил о проведении внеплановой проверки Минобрнауки из-за жалоб студентов на "обучение и проживание". Хамров подтвердил, что в ведомстве обнаружили недостатки в декларации о доходах ректора.
РБК со ссылкой на собственный источник в университете передает, что проректор по социальной политике и экономике РГСУ Ольга Бахтина также была отстранена от работы, ранее 10 августа она написала заявление об уходе с работы. Сама Починок комментарий РБК не дала.
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