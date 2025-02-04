В Минобороны предложили изменить категории годности для ряда заболеваний

Министерство обороны разработало проект поправок в Положение о военно-врачебной экспертизе, предусматривающий изменение категории годности военнообязанных с рядом заболеваний или травм. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, гражданам с диагностированным сифилисом (первичным, вторичным, скрытым с замедленной негативацией микрореакции преципитации) предлагают поменять категорию с «В» (ограниченно годен) на «Б» (годен с незначительными ограничениями). При этом из расписания болезней хотят исключить пункт «поздний, врожденный сифилис», с ним признавали негодными к службе.

В статье «эндогенные психозы» (шизофрения, шизотипические, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические, аффективные расстройства) могут изменить категорию «Д» (не годен) на «В», если проявления заболевания «умеренно выраженные, кратковременные». Аналогичные изменения предложили внести в статьи «невротические, связанные со стрессом, соматоформные расстройства» и «расстройства личности», меняя категорию на «В» в случае «резко выраженных стойких болезненных проявлений».

Кроме того, Минобороны предлагает ряд изменений в статьи: поражающие преимущественно центральную нервную систему атрофии, болезни наружного уха, полости носа, кожи, гипертоническая болезнь, посттравматические или послеоперационные дефекты костей черепа.

В пояснительной записке к документу говорится, что массовое освидетельствование военных показало наличие «ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам» в расписании болезней.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем в России, напоминает 360.ru.

