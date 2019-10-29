В Минобороны не подтвердили версию о насилии в отношении стрелка в Забайкалье

Комиссия Минобороны, занимающаяся расследованием убийства рядовым восьмерых сослуживцев в Забайкалье, заявила, что факты физического насилия в отношении стрелка не были подтверждены. Соответствующие предварительные итоги расследования сообщил РБК источник в комиссии.

«Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения», - приводит слова источника издание. Отмечается, что, по данным комиссии, к трагедии могла привести повышенная психическая нагрузка караульных, перешедшая в межличностный конфликт.

Как сообщает источник издания, комиссия пришла к выводу, что из-за удаленности воинской части от командования здесь редко проводился контроль обстановки, в частности, подбора караульного состава. По словам другого источника РБК, близкого к комиссии, причастных командиров привлекут к ответственности вплоть до увольнения.

Ранее в Минобороны заявили, что причиной происшествия стал нервый срыв, не связанный со службой в армии. Напомним, что 20-летний Рамиль Шамсутдинов 24 октября открыл огонь по сослуживцам во время пересменки. В результате восемь человек, включая двух офицеров, погибли, еще двое получили ранения. Задержанный на месте преступления Шамсутдинов заявил, что не раскаивается в содеянном и ни о чем не жалеет.



